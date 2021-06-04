Ростов-на-Дону, , 15:44 — REGNUM В Ростовской области лечение в госпиталях получают немногим более одной тысячи ковид-пациентов, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 4 июня.

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Лечение в ковидных стационарах получают 1037 человек. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 111 пациентов, из них 11 находятся в тяжёлом состоянии.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области не исключено сокращение числа ковидных коек.

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