Москва, , 13:31 — REGNUM Директор Центра имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург, удостоенный Государственной премии за создание вакцины от коронавируса «Спутник V», поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку и заявил, что впереди ещё много работы. Так Гинцбург прокомментировал 9 июня новость о присуждении ему премии.

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Гинцбург отметил, что удостоен высокой награды. Он выразил благодарность всем коллегам, с которыми центр работает многие годы.

«Большая благодарность президенту, который нас наградил, за то внимание, интерес, всестороннюю поддержку, которую он оказал нашим исследованиям», — подчеркнул Гинцбург и добавил, что нужно работать дальше, так как «громадное поле впереди».

Как сообщало ИА REGNUM, трое разработчиков «Спутника V», включая Гинцбурга, удостоены Государственной премии за выдающиеся достижения в области научных исследований за 2020 год.

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