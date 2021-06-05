Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM За истекшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 857 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, на 23 случая больше, чем сутками ранее, сообщили 5 мая в федеральном оперштабе. Это самый большой суточный показатель новых носителей в городе с конца марта 2021 года, таких суточных цифр не было ни в апреле, ни в мае.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

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Также увеличивается смертность в стационарах среди больных COVID-19. За сутки скончался от ковида в Петербурге 41 человек. Это на четыре летальных случая больше, чем в предыдущий день.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 443 866 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались 14 537 человек. Выздоровели 410 925 человек.

Добавим, что за 4 июня в Петербурге обследовали на коронавирус 27 158 человек.

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