Кош-Агачский район, Алтай, , 08:54 — REGNUM Кош-Агачский район Республики Алтай остаётся лидером по приросту заболевших COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшую неделю здесь выявлен 81 новый случай заражения или 58% от всего прироста по республике.

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Глава региона Олег Хорохордин на заседании оперштаба также напомнил, что заболеваемость в районе растёт третью неделю подряд. В связи с этим в районе отменены все массовые мероприятия.

«В частности, конные скачки, которые должны были пройти здесь на этой неделе, будут перенесены в другой район республики. Всем жителям муниципального образования, возвращающимся из-за пределов региона, необходимо соблюдать самоизоляцию», — отметили в правительстве.

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