Москва, , 14:15 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни депутата от «Единой России» Ларисы Шойгу.

«Она была отзывчивым и добрым человеком, всегда помогала тем, кто нуждался в поддержке. С 2007 года Лариса Кужугетовна была депутатом Государственной думы, профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами. Ее уважали коллеги, поддерживали жители родной Тывы», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, скончалась сестра главы Минобороны депутат Госдумы Лариса Шойгу, она представляла в Госдуме Туву, Хакасию и Красноярский край, являлась зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту. О смерти парламентария сообщил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

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