Санкт-Петербург, , 15:59 — REGNUM Канцлер Австрии Себастьян Курц во время выступления в видеоформате 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за вклад России в борьбу с пандемией в мире и производство вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

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«Я хотел бы, господин президент, поблагодарить Вас за вклад в этой области, ведь важно победить пандемию во всех странах мира», — сказал Курц.

Он также добавил, что положительно оценивает использование российской вакцины от COVID-19 в более чем 60 странах.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи, зарегистрирована в 66 странах мира с общим населением свыше 3,2 млрд человек. В середине мая в это число вошли Эквадор и Мальдивы.