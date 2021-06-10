Барнаул, , 08:01 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 10 июня 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3302 человека, причём четверых из них добавили в сводку за последние сутки. Тяжелобольных насчитывается 161 (+12 за последние сутки), из них 70 подключены к аппаратам ИВЛ (+9 за последние сутки).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 630 человек, +17 за последние сутки) и ОРВИ (30 577 человек, +41 за последние сутки).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 25 549 детей (+5 за последние сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (52 215 человек, +63 за последние сутки) новый вирус победили 46 985 человек (+58 за последние сутки).

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