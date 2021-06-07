Рязань, , 14:10 — REGNUM В Рязанской области 7 июня выявлено 48 новых носителей коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Противоэпидемические мероприятия продолжается в 45 образовательных учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,16%. В целом, в Рязанской области COVID-19 подтвердился у 29 615 жителей. Справились с болезнью 28 109 человек, из них 46 пациентов выписаны за последние сутки.

В связи с регистрацией случаев заражения коронавирусом, комплекс противоэпидемических мероприятий продолжается в восьми детских садах, 27 школах, шести ссузах и четырёх вузах.