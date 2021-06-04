Ижевск, , 08:19 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 4 июня выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден 41 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 321 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — шестеро детей в возрасте до 14 лет и пять человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 44 человека, всего в республике выздоровел с начала пандемии 31 131 человек. 450 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом летальных случаев не регистрировалось, накануне скончались три человека.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2740 человек. Из этого числа 2465 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 233 человека — в состоянии средней степени тяжести, 42 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 3 июня прививку от коронавируса в Удмуртии сделали 119 257 человек. Второй компонент препарата получили 95 114 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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