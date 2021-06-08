Санкт-Петербург, , 10:06 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил причину роста заболеваемости COVID-19 в городе. По его словам, всё дело в цикличности вирусной активности. Об этом градоначальник Северной столицы рассказал в эфире «Радио России».

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По данным на 7 июня, в Петербурге с начала пандемии был выявлен 445 581 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 854 случая — за минувшие сутки. Скончались 14 620 человек, в том числе 40 горожан за последние сутки. Выздоровело 412 711 человек.

«По итогам прошлой недели в городе зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. Он связан с цикличностью вирусной активности. Правительство Петербурга принимает все необходимые меры, созданы резервы», — пояснил Александр Беглов.

Градоначальник призвал горожан вакцинироваться и напомнил, что на сегодняшний момент в городе на Неве доступны на выбор три вида вакцины.

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