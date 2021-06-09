Анадырь, , 05:46 — REGNUM На Чукотке вторые сутки подряд выявляется по одному случаю заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 июня в пресс-службе правительства округа.

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Отмечается, что долгое время не фиксируются летальные случаи.

С начала пандемии на Чукотке зарегистрировано 775 носителей коронавируса, выздоровели 757 человек, восемь пациентов скончались.

Всего лабораториями проведено более 67 тыс. тестов на COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, на утро 9 июня на Чукотке 13 491 человек привились первым компонентом вакцины, из них 11 120 жителей завершили курс иммунизации.