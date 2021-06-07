Пермь, , 13:59 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявили 95 заражений коронавирусом, что на один меньше, чем днём ранее, сообщает 7 июня оперштаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

С начала пандемии в регионе зафиксировано 58 138 носителей коронавируса. Выздоровели 52 468 человек. На сегодняшний день в больницах на лечении находится 531 пермяк, а том числе 27 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Жертвами заболевания в Прикамье стали 2490 человек. За последние сутки зарегистрировано восемь смертей.