Благовещенск, , 05:17 — REGNUM В Благовещенске 12 июня, в День России, будут развёрнуты мобильные пункты вакцинации на набережной Амура в районе улицы Калинина, 1 и у Общественно-культурного центра. Все желающие смогут привиться от COVID-19 с 18:00 до 20:00 по местному времени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

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Для вакцинации при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В мобильных пунктах будут вакцинировать препаратом «Спутник V». Для повторной прививки через три недели будет необходимо обратиться в поликлинику.

В прошлые выходные, 4 и 5 июня, в мобильных пунктах вакцинации были привиты от COVID-19 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области за месяц снизились темпы вакцинации от коронавируса. На утро 10 июня в регионе вакцинировались от COVID-19 первым компонентом 25 170 жителей Колымы, завершили курс иммунизации — 20 727 человек.