Санкт-Петербург, , 10:19 — REGNUM Рабочее название «Аврора» присвоили вакцине от коронавируса, которую разрабатывает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА (СПбНИИВС). Об этом директор НИИ Виктор Трухин сообщил 4 июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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По его словам, вопрос о названии вакцины находится на согласовании создателей и разработчиков. Учитывается оценка этико-слухового восприятия и возможности транскрипции в латинский алфавит.

«У нее есть рабочее название — сегодня во внутренней документации она называется «Аврора», — сказал Трухин ТАСС.

Он отметил, что институт готов запустить вакцину в производство сразу после её одобрения Минздравом РФ. Это будет препарат для инъекций, но пока нельзя сказать, из одной или двух доз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замруководителя ФМБА Татьяна Яковлева заявила, что новая вакцина будет эффективна против любой мутации коронавируса.

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