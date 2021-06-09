Москва, , 07:42 — REGNUM Добровольность в РФ остаётся только на бумаге — работодатели будут оказывать давление на сотрудников для вакцинации от COVID-19, заявил депутат Госдумы РФ Алексей Корниенко (КПРФ), комментируя принятие 8 июня в первом чтении законопроекта о введении в национальный календарь профилактических прививок вакцинации от коронавируса.

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«В чем проблема? В том, что представителей социально значимых профессий в случае отказа от вакцинации работодатель с легкостью может отстранить от работы. Фракция КПРФ воздержалась от голосования, так как нам дали возможность ко второму чтению подготовить поправки, обеспечивающие добровольность вакцинации. Я оказался единственным депутатом Госдумы РФ, проголосовавшим против принятия этой законодательной инициативы в первом чтении.

Считаю, что вся добровольность в России, к большому сожалению, это только на бумаге, а по факту будет мощное давление и принуждение чиновников, начальников на своих подчинённых. Второе чтение законопроекта 15 июня», — прокомментировал Корниенко.

Как сообщало ИА REGNUM, включение вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок сохраняет принцип добровольности, заверили в Минздраве, однако спикер Госдумы Вячеслав Володин настаивает на фиксировании этой нормы в законе.