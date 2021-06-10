Ижевск, , 09:44 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 10 июня выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 39 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 34 557 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей вируса — пятеро детей в возрасте до 14 лет и шесть человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 43 человека, всего в республике выздоровел с начала пандемии 31 391 человек. 457 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом летальных случаев не регистрировалось, накануне скончались три человека.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2709 человек. Из этого числа 2457 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 212 человек — в состоянии средней степени тяжести, 40 — в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в мобильном медицинском комплексе на площадке около Театра оперы и балета в Ижевске от коронавируса привились 565 человек. Вакцинация проводилась для всех желающих в период с 4 по 6 июня. Минздрав Удмуртии планирует продолжать вакцинацию силами мобильных медицинских комплексов.

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