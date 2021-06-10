Улан-Удэ, , 09:29 — REGNUM Власти Бурятии определили перечень районов, где приостанавливают работу детские лагеря дневного пребывания. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в список вошли муниципалитеты со сложной обстановкой по COVID-19.

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Так, до особого распоряжения закрыты лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха в городе Улан-Удэ, Баргузинском, Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Селенгинском районах. Также приостанавливают работу учреждения в отдельных поселениях Еравнинского, Мухоршибирского, Хоринского, Прибайкальского и Заиграевского районов.

«Также на всей территории Бурятии прекратили работу палаточные лагеря», — добавили в правительстве.

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