Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM На данный момент Россия остаётся в первой тройке стран мира по количеству проводимых тестов на коронавирусную инфекцию на 1 миллион населения страны. Об этом 4 июня рассказала журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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«Не все страны сегодня тестируют так, как, например, Россия и еще первая пятерка по тестированию на миллион населения, а Россия не уходит из этой пятерки, из первой тройки», — сказала она.

Также Попова отметила, что на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 превысило несколько миллионов.

«Вирус коварен и не всегда дает о себе знать», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Отметим, на сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 172 170 058 при 3 702 028 скончавшихся от нового заболевания.