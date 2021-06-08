Москва, , 14:12 — REGNUM Включение вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок сохраняет принцип добровольности, заверили в Минздраве, однако спикер Госдумы Вячеслав Володин настаивает на фиксировании этой нормы в законе, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

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«Принцип добровольности сохраняется, и ни в кое мере в законопроекте не регламентируется. Принцип добровольности вакцинации сохранен», — заверил замглавы Минздрава Олег Гриднев. — «Вакцинация необходима — на добровольной основе».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от профильного министерства разъяснений: граждане высказывали опасения, что с включением вакцинации от ковида в национальный календарь прививок отказ работника от вакцинации станет основанием для его увольнения. Он обратил внимание Гриднева на нормы закона, предполагающие отстранение от работ, связанных с высокими рисками заболевания.

Представитель Минздрава в свою очередь сообщил, что перечень таких работ устанавливает министерство своим приказом, однако и в этом случае вакцинация носит добровольный характер.

«Добровольность сохраняется, и это озвучил президент РФ», — заявил Гриднев.

Володин настаивает на поправках ко второму чтению законопроекта, где следует зафиксировать добровольность вакцинации от коронавируса — «с тем, чтобы был четкий ответ нашим гражданам, и эта норма прямого действия в законе будет».

Роспотребнадзор поддержал желание сделать норму простой и понятной. Ведомство готово работать с законодателями, заверил представитель Роспотребнадзора Михаил Орлов.

«В законе надо действительно утончить ко второму чтению», — сказал он в ходе дискуссии.

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