Нижний Новгород, , 13:02 — REGNUM За минувшие сутки 17 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 13 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 3743 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июня выявили 163 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 158 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 119 363 случаев. Число активных носителей коронавируса по сравнению с предыдущей неделей выросло больше чем на сотню и достигло 2174 нижегородцев.

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