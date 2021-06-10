Махачкала, , 13:29 — REGNUM В Дагестане коронавирусная инфекция была подтверждена за прошедшие сутки у 47 человек. Это на три случая заражения меньше, чем сутками ранее. За этот же день были выписаны в связи с выздоровлением 40 пациентов, сообщили 10 июня в федеральном оперативном штабе.

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Общее число носителей коронавируса за все время пандемии достигло в Дагестане 34 120 человек. Из них вылечились 31 563 пациента. Не удалось спасти врачам 1499 жителей республики.

За последние сутки был зафиксирован один случай смерти пациента от COVID-19. Днем ранее скончались от последствий заражения опасной инфекцией трое человек. Всего за десять дней июня 2021 года регион потерял десять человек.