Ханты-Мансийск, , 14:16 — REGNUM В Югре за сутки выявлен 61 новый случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте, сообщает 8 июня региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял также 61 случай.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 8 июня в Югре зарегистрировано 57 938 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 56 537 человек, 800 пациентов с COVID-19 скончались.