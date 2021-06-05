5 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Соцсети отреагировали на заявление Михаила Мурашко о переломе ситуации с коронавирусом в России

Наталия Николаева, , 11:07 — REGNUM В социальных сетях и интернет-обсуждениях внимание пользователей привлекло заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко о том, что некоторые регионы близки к победе над коронавирусом, при этом «передовики» не называются. Одни пользователи обращают внимание на то, что в регионах ослаблен санитарно-масочный режим и всё реже проводятся проверки. Другие предлагают министру самому побывать на местах в тех субъектах, которые «близки к победе». Третьи настроены пессимистично, считая, что в ближайшее время «никуда ковид не уйдут».

Вирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Огласите весь список некоторых регионов!» — потребовал Евгений К.

«Мурашко надо указать те регионы, где победили, а то там не знают, победили или нет», — пишет Александр Ш.

«Так мы вышли на плато или сошли с плато?» — пытается разобраться Трeтий C.

Другие недоумевают, как можно «победить ковид в конкретном регионе одного государства», ссылаясь на то, что, как и у любой инфекции, у коронавируса «есть завозной фактор», а сегодня миграционная активность между территориями очень высокая. В ответ в качестве примера приводят Чукотку, где последние три недели ежедневно регистрируют не больше трёх случаев заражения коронавирусом, а нередко — и нулевой прирост. При этом привиты от COVID-19 в регионе 25% населения.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко duma.gov.ru

«Чукотка. Один человек на 100 квадратных километров», — поясняет Валюша, отмечая, что «вот в Китае», к примеру, «уже более 500 миллионов вакцинировалось».

«Не бузи. В Китае вакцинация принудительная, у нас добровольная», — напоминает Егор П.

«Так там, по официальным данным, ковидом болело 5 млн человек. Этого недостаточно для массового иммунитета. И к тому же, какой тут иммунитет от ковида? Люди регулярно повторно заболевают им через пару месяцев», — рассуждает в продолжение темы Василий С.

«То у нас всё плохо, то через день уже всё хорошо», — замечает Travkin.

«9 тыс. новых случаев каждый день. Стабильность. Если вас уверяют, что где-то в России лучше, то это означает, что где-то в России хуже», — комментирует Пушкин.

Скептикам в ответ заявляют, что в России уже несколько «сортов вакцин». И если власти заявляют, что «близки к победе», то «значит, так и будет».

Страх прививки Цитата из мф Про бегемота, который боялся прививок. реж Леонид Амальрик. 1966. СССР

«В России пять сортов вакцин, поэтому как можно не победить вирус?» — недоумевает Вася К.

«Китайский вирус давно выдыхается», — полагает Олег А., обращая внимание на то, что «жители расслабились, масочный режим всё слабее и слабее», суточный прирост постепенно снижается.

«Вирус победили ещё прошлым летом», — полагает Александр И., прикладывая к посту скриншот публикации с проведённого в 2020 году спортивного мероприятия в Москве.

«Объявлять о победе можно столько раз, сколько потребуется», — предполагают отдельные пользователи, подчёркивая, что «бумага стерпит».

Кто-то предлагает министру здравоохранения, раз «победа уже близка», лично проехать «с масштабными проверками по регионам и пообщаться с простыми гражданами на улице». Злые языки обращают внимание на «политическую сознательность вируса», который «запрещает оппозиционные митинги, но при этом толерантен к проправительственным мероприятиям».

Другие считают, что говорить о победе преждевременно.

«Никуда ковид не уйдут», — высказывает мнение Papier.

На что им замечают, что «косит не вирус», предлагая изучить общую статистику смертности в стране и регионах.

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