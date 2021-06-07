Ижевск, , 19:24 — REGNUM В Удмуртии с 8 июня отменяются ограничения, которые предусматривали заполняемость театров, кинотеатров, кинозалов и спортивных сооружений на уровне не более 75% и 50% соответственно. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Также увеличивается максимальное число граждан, которые могут присутствовать на церемонии бракосочетания в органах ЗАГС, до 40 человек.

В штабе пояснили, что отмена ранее действовавших ограничений связана со снижением уровня заболеваемости COVID-19 и активной вакцинацией жителей республики от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, с указанного числа социальные учреждения с круглосуточным режимом пребывания граждан возвращаются к режиму работы, который действовал до пандемии коронавируса.