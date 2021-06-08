Москва, , 15:18 — REGNUM Вакциной «Спутником Лайт» в России в основном будут прививать молодых людей, прежде всего студентов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня, об этом сообщил замглавы Минздрава Олег Гриднев в ходе дискуссии в Госдуме.

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«Эта вакцина направлена на вакцинацию молодого населения, прежде всего, на студентов», — сказал Гриднев.

Согласно исследованиям, однократное применение вакцины «Спутник V» (которая по сути и представляет собой однодозную вакцину «Спутник Лайт») «дает хорошую выработку иммунитета у молодых людей», сообщил представитель профильного министерства.

Так он ответил на вопрос депутата Госдумы Веры Ганзя (КПРФ) о разнице в цене вакцины «Спутник V» — 900 рублей и «Спутник Лайт» — около 350 рублей.

В России при включении прививки от COVID-19 в национальный календарь сохранится принцип добровольности, заверил также Гриднев.

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