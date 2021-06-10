Пенза, , 13:23 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 10 июня суммарный охват тестированием населения на коронавирус составил 75,58%. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом провели более 976,6 тыс. пензенцам, осуществили свыше 1043 тыс. исследований, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

За сутки коронавирус выявили у 74 жителей. Лидирует по числу новых заболевших Пенза — 50 человек. Под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 4894 жителя, сняли с коронавирусного учета 135 438 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области по состоянию на 10 июня подтвержден 48 001 случай заражения коронавирусом. Выздоровели после болезни 45 060 пациентов, за сутки — 68 человек. Скончались от COVID-19 с начала пандемии 863 человека.

Читайте также: В Пензенской области за сутки выявили 74 случая заражения коронавирусом