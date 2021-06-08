Москва, , 09:50 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский прогнозирует, что прививки от коронавируса могут стать обязательными, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

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«Мы к этому подойдем все равно, без этого пандемию не остановить», — заявил Жириновский.

Пока же, отметил парламентарий, «у нас все прививки добровольные».

Законопроект о включении прививки от COVID-19 в национальный календарь профилактических прививок открывает государственное финансирование вакцинации, пояснил Жириновский.

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