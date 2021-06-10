Улан-Удэ, , 08:07 — REGNUM В Бурятии зафиксирован очередной всплеск заболеваемости COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 130 новых случаев заражения коронавирусом, скончались шесть пациентов.

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Общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 39 614, жертвами COVID-19 стали 933 человека. Побороли коронавирус к настоящему времени в республике 37 934 пациентов, в том числе 156 за последние сутки.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1631 койки: занято — 1526, свободно — 105 койки. Занятость коечного фонда составляет 93,6%. По данным медицинских организаций амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3999 человек», — добавили в штабе.