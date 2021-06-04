Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM Заболеваемость COVID-19 сохранится даже на уровне в 30−40% привитых от коронавируса. Об этом в ходе сессии «Борьба с инфекциями. Риски будущего» на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«Чтобы избежать заболеваний и минимизировать их, нужен коллективный иммунитет. Заболеваемость сохраняется на уровне в 30−40% [привитых лиц]», — сказал Мурашко.

По его словам, необходимо выходить «на цифры, близкие к 80−90% [привитых от COVID-19]»: «Сегодня цифра обсуждается, она не является финальной, такое мнение учёных существует. Это не официальная позиция. Почему и звучат призывы создать коллективную защиту».

При этом Мурашко подчеркнул, что «наша цель — 60% вакцинированных от COVID-19»: «Это рабочая ситуация».