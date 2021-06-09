Советский, Югра, , 12:38 — REGNUM В городе Советском (ХМАО) из-за вспышки заражений коронавирусом отстранили от единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускников гимназии и школы №2. Об этом сообщают «Новоссти Югры».

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В гимназии насчитывается 16 заболевших выпускников, в школе — пять. Классы отправлены на самоизоляцию и сдавать ЕГЭ им придётся в резервные дни.

Глава Советского Игорь Набатов отметил на заседании городского оперштаба, что вспышка свидетельствует о недоработках в сфере профилактики заболевания, о формальном подходе в организации контрольных мероприятий по соблюдению масочного режима.

Решением муниципального оперативного штаба Советского района в муниципалитете отменены все мероприятия, ранее запланированные в связи с празднованием 12 июня Дня России и Дня Советского района.