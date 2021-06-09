Санкт-Петербург, , 15:31 — REGNUM Более 270 петербургских волонтеров чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе Смольного, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«В ходе подготовки к чемпионату Европы по футболу были вакцинированы 275 волонтёров, которым требовалась прививка. Мобильный пункт был развернут на стадионе «Газпром Арена», — рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он отметил, что сейчас темпы вакцинации в целом наращиваются. Налажено взаимодействие с председателями садоводств. Выездные бригады работают по их заявкам, которые приходят в Городской центр медицинской профилактики. В заявке должно быть не менее 40 желающих получить прививку.

В настоящий момент в городе развернута широкая и доступная сеть из 134 прививочных пунктов. Помимо этого, работают 15 мобильных пунктов и 23 выездные бригады. В частности, прививочные пункты открыты на Финляндском вокзале, в восьми торговых комплексах и на двух спортивных объектах — в «Ледовом дворце» и на стадионе «Газпром Арена». Кроме того, благодаря сотрудничеству с «Росатомом» удалось оптимизировать работу пунктов вакцинации. Если раньше они могли прививать в среднем 30 человек в день. Теперь — 200 человек.

За весь период вакцинации в городе привито почти 730 тыс. человек, свыше 600 тыс. цикл вакцинации завершили. 43% процента привитых — граждане старше 60 лет. За весь период прививочной кампании поступило 779 642 комплектов вакцины «Гам-КОВИД-Вак», 27 540 комплектов доз «ЭпиВакКороны» и 13 260 комплектов вакцины «КовиВак». Неизрасходованный запас вакцины в поликлиниках и на фармацевтической базе — свыше 92 тыс. комплектов доз.

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