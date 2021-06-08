Москва, , 11:35 — REGNUM Футболисты сборной России прошли проверку на коронавирусную инфекцию перед вылетом на матчи чемпионата Европы. Об этом 8 июня сообщает пресс-служба команды.

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Отмечается, что все результаты тестов оказались отрицательными. Это тестирование проводилось по линии УЕФА и было третьим за время сборов в подмосковном Новогорске.

10 июня сборная России в полном составе вылетит в Санкт-Петербург, где проведёт два матча Евро-2020.