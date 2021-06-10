Москва, , 10:56 — REGNUM На сегодняшний день Росздравнадзор не регистрирует значительного количества побочных нежелательных реакций от применения вакцин от COVID-19. Об этом 10 июня заявила глава ведомства Алла Самойлова в ходе конференции «ФармМедОбращение 2021».

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«На сегодняшний день мы не регистрируем значительного количества побочных нежелательных реакций от применения вакцины», — сказала она.

Также Самойлова добавила, что данное обстоятельство является свидетельством того, что применяемые в России вакцины отечественного производства «безопасны и могут рекомендоваться для прививки наших пациентов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на сегодняшний день перед населением стоит задача ускорения формирования коллективного иммунитета к коронавирусу.