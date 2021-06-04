Москва, , 08:49 — REGNUM Самым популярным фейком на тему коронавируса стала история про несуществующего русского врача. Итоги совместного исследования сервиса «Яндекс.Кью» и социальных антропологов из РАНХиГС в своём телеграм-канале цитирует журналист, первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич:

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«Один из наиболее популярных фейков, по данным аналитиков — история про несуществующего русского врача Юру, который якобы работал в Ухани и близко знает и сам коронавирус, и способы борьбы с ним. С января 2020 г. в соцсетях появилось более 6 млн. постов с фейками. Согласно результатам исследования, около 39% таких постов посвящено вреду вакцин от коронавируса, 23% — слухам о пользе имбиря, водочных ингаляций и других методов «лечения», — информирует Малькевич.

Также он перечислил другие популярные фейки из исследования:

причастность к коронавирусу Билла Гейтса и мирового правительства (относительная популярность — 62,6);

коронавирус был создан как оружие (19,7);

во время вакцинации происходит чипирование (16,9);

с вертолетов распыляют дезинфекцию (13,7);

COVID-19 связан с бактерией Синтией (искусственно выведенная бактерия) (13,4);

коронавирус распространяют вышки 5G (10,3).

Также известно, что некоторые фейки были популярны в отдельных городах и регионах. Так, в Санкт-Петербурге пользователи «Яндекса» чаще всего интересовались стихотворением про жизнь в условиях карантина, авторство которого приписывали Александру Пушкину. Культурная столица.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 июня 2021 года в мире выявлен 171 568 971 заболевший коронавирусом, прирост за сутки составил 482 522 случая.