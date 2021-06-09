Новосибирск, , 06:31 — REGNUM Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих реализовала проект, направленный на информирование о проведении вакцинации от COVID-19 для людей с ограниченными возможностями зрения — так называемый «Антиковидный чемоданчик». Об этом ИА REGNUM рассказали в правительстве региона.

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«Проект разработан для увеличения доступности и повышения информированности граждан с ограниченными возможностями зрения о вакцинации. Это специально разработанный пакет информационных документов, облегчающих принятие решения и проведение вакцинации от COVID-19 для незрячих и слабовидящих граждан», — уточнили в областной администрации.

В «Антиковидный чемоданчик» вошли комплекты брошюр «Прививка от COVID-19» и «Памятка о проведении вакцинации против COVID-19» и иные документы, представленные в специальных форматах — рельефно-точечном, аудио с криптозащитой, а также крупношрифтовом.

Проект подготовлен библиотекой совместно с территориальным органом Росздравнадзора, Региональным центром общественного здоровья и медицинской профилактики» и министерством здравоохранения области.