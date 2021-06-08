Екатеринбург, , 13:32 — REGNUM В Свердловской области подтвердили уже 90 098 случаев выявления коронавируса с начала пандемии COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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По данным на 8 июня 2021 года, за минувшие сутки было выявлено 105 носителей вируса SARS-CoV-2. Для сравнения, 7 июня сообщалось о 107 случаях заражения.

За последний день в регионе зафиксировали вирус у жителей Екатеринбурга (64 человека), Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Красноуральска, Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского и Рефтинского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге начали дарить билет в кино жителям, привившимся от коронавируса в ТЦ «Гринвич».

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