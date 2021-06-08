Воронеж, , 11:51 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 140 новых случаев заражения, данные статистики за минувшие сутки опубликовал 8 июня региональный оперативный штаб. Накануне, 7 июня, сообщалось о 141 новом носителе инфекции.

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Выздоровевшими после COVID-19 за последние сутки признаны 137 человек. Скончались за тот же период девять пациентов с подтверждённым диагнозом.

Всего в Воронежской области положительные результаты тестов на коронавирус получили уже 86 086 человек, из них 81 483 выздоровели. Жертвами осложнений на фоне инфекции стали 3 372 воронежца.