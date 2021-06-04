Чита, , 11:33 — REGNUM В Забайкалье, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, обеспокоены ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе. Более того, заместитель губернатора края Андрей Гурулёв в своём телеграм-канале и вовсе заявил: третья волна на подходе.

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«За последние 3−4 дня рост заболеваемости коронавирусной инфекцией увеличился почти в три раза. Наш Роспотребнадзор пока не знает, как это квалифицировать, но по сути, это начало третьей волны. Причины в том, что мы все поверили в то, что победили его и расслабились», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае ухудшилась: на 4 июня 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 432, причём 63 из них обнаружили за последние сутки. Такое число заболеваний отмечалось последний раз в конце марта 2021 года.

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