Москва, , 03:12 — REGNUM Люди старшего возраста переносят вакцинацию от коронавируса легко и без побочных эффектов, сообщили 9 июня в пресс-службе Роспотребнадзора.

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В рекомендациях ведомства говорится, что заболевание COVID-19 может вызвать у граждан преклонного возраста осложнения, включая вирусную пневмонию и тромбозы. Поэтому Роспотребнадзор настаивает на своевременной вакцинации «для тех, кому 60 и более лет».

«Люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов. Это связано с особенностями иммунной реакции организма в вашем возрасте», — говорится в сообщении.

Прививку можно сделать даже с хроническими заболеваниями, но они не должны быть в фазе обострения. С случае сомнений эксперты ведомства посоветовали проконсультироваться с лечащим врачом.

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