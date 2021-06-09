Волгоград, , 16:30 — REGNUM В Волгоградской области 9 июня выявлено 85 носителей коронавируса — на одного человека меньше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 13 районах региона. От осложнений скончались девять пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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В целом, коронавирус подтверждён у 60 590 жителей Волгоградской области. Вылечились 57 793 человека, из них 80 пациентов выписаны за прошедшие сутки. Продолжают борьбу с болезнью, в том числе в амбулаторных условиях, 1411 человек.

На территории региона зарегистрировано 1386 смертельных случаев COVID-19.