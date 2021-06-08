Абакан, , 16:35 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего с начала года в республике выявлено 5831 новый носитель.

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«За сутки в республике лабораторно подтверждено 36 новых случаев COVID-19 (Абакан — 17, Усть-Абаканский район — 7, Черногорск — 6, Аскизский район — 4, Алтайский район — 1, 1 заболевший — житель Красноярского края)», — отметили в правительстве.

Из них 14 человек обратились с признаками ОРВИ, ещё у шести пациентов развилась внебольничная пневмония. Четверо заболели после поездки в другие регионы страны.

Выздоровели за сутки 42 человека. Общее число вылечившихся с начала года достигло 5831. На лечении в стационарах и на дому в настоящее время остаются 351 пациент. Под медицинским наблюдением находятся 1790 лиц из контактной группы.