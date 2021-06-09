Москва, , 13:51 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 10 407 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим числом с 7 марта (10 253). Об этом 9 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 5 156 250.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 399 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 124 895.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 761 899 человек вылечились от нового заболевания, 9814 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 9977 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.