Москва, , 15:52 — REGNUM Российские туроператоры уже начали формировать прививочные туры для иностранных туристов. В первую очередь в РФ поедут туристы из 43 стран мира, с которыми уже восстановлено авиасообщение, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В АТОР пояснили, что легче организовать вакцинный туризм будет в Москву и Санкт-Петербург. В них есть достаточный объем номерного фонда в отелях 4* и 5*. Эксперты не исключают, что в перспективе к двум столицам присоединится Казань и Владивосток.

По оценкам «Интуриста», поездка за первой дозой вакцины в Россию на 3−5 дней обойдется иностранцу от 650 евро без учета стоимости визы, перелета, медуслуг и страхования. По мнению вице-президента АТОР Дмитрия Горина, прививочный тур в Россию обойдётся в $500−2000.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о платной вакцинации иностранных граждан от коронавируса.

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