Саранск, , 13:59 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 4 июня выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 21 078 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 24 человека, всего с начала пандемии выздоровели 18 725 жителей Мордовии. 286 человек скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом, накануне скончался один житель республики.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2067 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 2 июня в инфекционных стационарах республики лечение получали 440 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1922 человек.