Новосибирск, , 16:43 — REGNUM В Новосибирской области продолжается масштабная прививочная кампания от коронавируса. В настоящее время региональный минздрав активно развивает выездные формы вакцинации, новосибирцы могут сделать прививку на предприятиях и в торговых центрах.

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«Очень важно для предотвращения более жесткого ограничительного режима, чтобы темпы вакцинации населения были увеличены. Стабилизировать ситуацию мы сможем только совместными усилиями», — отметил в ходе совещания сегодня, 4 июня, первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

В свою очередь замминистра здравоохранения региона Андрей Лиханов обратил внимание на необходимость активизации работы выездных мобильных медицинских бригад, в том числе с применением передвижных медицинских комплексов, а также вакцинации лиц старше 60 лет, в том числе на дому.

В Новосибирскую область уже поступило 362,5 тыс. доз вакцин. На неделе ожидается новая поставка «ГамКовидВак» и «ЭпиВакКорона».