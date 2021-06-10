Ижевск, , 09:46 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 8 июня прививку от коронавируса сделали 127 584 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 102 432 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Более половины привитых — граждане в возрасте старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

За минувшие сутки были вакцинированы 2217 человек. 904 жителя Удмуртии за указанный период получили второй компонент препарата, полностью завершив вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 июня в республике провели 1 187 185 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2700 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2513 исследований.

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