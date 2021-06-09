Москва, , 19:19 — REGNUM Контроль за соблюдением масочного режима ужесточён в Москве, сообщил 9 июня журналистам начальник Главного контрольного управления российской столицы Евгений Данчиков.

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Он пояснил, что в Москве усиливается контроль за использованием средств индивидуальной защиты в общественных местах, включая транспорт, ТРЦ и прочие «места скопления граждан».

Данчиков «За нарушение установленных законодательством требований будет установлен штраф в размере от четырёх до пяти тысяч рублей».

Усиливается и контроль за соблюдением карантинных мер юридическими лицами, предусмотрены проверочные мероприятия, в том числе в торговых точках и в общепитах. За нарушения организация может быть оштрафована на сумму от 300 тыс. руб.

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