Великий Новгород, , 17:34 — REGNUM После пожара в рязанской больнице имени Н.А. Семашко в Новгородской области проверят аппараты ИВЛ и кислородные станции. Об этом 9 июня сообщил пресс-службе администрации региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и битва за «Спутник V» — все новости»

По инициативе губернатора Андрея Никитина специальная комиссия, в состав которой войдут сотрудники МЧС, проверит безопасность всех аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородных станций и кислородных концентраторов в больницах Новгородской области.

«Проверки начнутся с этой недели, — говорится в сообщении.— Кроме того, 10 июня спасатели проведут семинар с ответственными за пожарную безопасность в стационарах».

Всего по информации регионального министерства здравоохранения в больницах Новгородской области установлено 255 аппаратов ИВЛ, восемь кислородных станций, 112 кислородных концентраторов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 июня в больнице им. Н. А. Семашко в Рязани произошел пожар в результате которого погибли три человека. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, в отделении реанимации загорелся аппарат ИВЛ, полученный в 2020 году.

Читайте также: Пожарные на руках выносили пациентов при пожаре в больнице Рязани