Москва, , 15:06 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении в национальный календарь профилактических прививок вакцинации от коронавируса COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня.

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«Вакцинация является добровольной, этот пункт не меняется и не входит в юрисдикцию закона», — заверил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

Тем не менее законопроект будет доработан ко второму чтению, появится прямое указание на добровольность вакцинации от коронавируса.

«Если будет норма прямого действия, она обяжет Минздрав исполнять федеральный закон, где будет добровольность», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Сейчас Минздрав разрабатывает постановление правительства РФ, которым определяются категории работ, где вакцинация от коронавируса обязательна и в случае отсутствия прививки гражданин может быть уволен. Речь идет о врачах, учителях и так далее.

«Никто не заставляет их прививаться от ковида», — отреагировал замглавы Минздрава Олег Гриднев.

Национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19), следует из документа.

Реализация норм потребует выделения в 2021 году дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета 26,45 млн рублей, в 2022—2024 годах потребность будет уточняться Минздравом России с учетом эпидемической ситуации, указывают в правительстве.

Сейчас финансирование вакцинации проходит за счет Резервного фонда правительства РФ.

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Второе чтение законопроекта намечено на 15 июня, инициатива будет доработана — предлагается прописать добровольность вакцинации от коронавируса, сказал спикер ГосдумыВолодин.

«Должна быть поправка, защищающая право граждан на добровольность», — заявил он.

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