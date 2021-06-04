Саранск, , 14:01 — REGNUM В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе был зарегистрирован один летальный случай.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 286 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 июня в Мордовии выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 29 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 21 078 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2067 человек.

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